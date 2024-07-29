​Росія вже втратила в Україні 576 000 військових, - Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 576 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 576000 (+1310)
- танків ‒ 8356 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8)
- артилерійських систем – 16010 (+74)
- РСЗВ – 1129 (+2)
- засоби ППО ‒ 906 (+0)
- літаків – 363 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39)
- крилаті ракети ‒ 2406 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62)
- спеціальна техніка ‒ 2690 (+19)
Дані уточнюються.