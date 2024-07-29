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​Росія вже втратила в Україні 576 000 військових, - Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 окупантів

​Росія вже втратила в Україні 576 000 військових, - Генштаб
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 576 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 576000 (+1310)
  • танків ‒ 8356 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8)
  • артилерійських систем – 16010 (+74)
  • РСЗВ – 1129 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 906 (+0)
  • літаків – 363 (+0)
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39)
  • крилаті ракети ‒ 2406 (+1) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62)
  • спеціальна техніка ‒ 2690 (+19)

Дані уточнюються.

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