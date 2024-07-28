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Міноборони розробляє систему психологічної підтримки і допомоги для військовослужбовців

За інформацією відомства, серед невралгічних захворювань, пов'язаних зі стресом, 29% - це ПТСР.

Міноборони розробляє систему психологічної підтримки і допомоги для військовослужбовців
Збройні сили України
Фото: Telegram/Zelenskiy

Міністерство оборони працює над створенням системи психологічної підтримки та допомоги для військовослужбовців.

Про це повідомила очільниця департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова під час виступу на секції, присвяченій психологічному забезпеченню ЗСУ, на першому щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров’я.

За словами Сухорукової, кількість військовослужбовців з діагнозом «невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом», поступово зростає. Наразі 29% цих захворювань становить ПТСР, і, за прогнозами, ця цифра буде зростати.

Особливу увагу приділили підтримці військовослужбовців, які повертаються з полону, та їхнім родинам. 

Сухорукова також закликала до співпраці у створенні ефективної системи психологічної підтримки.

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