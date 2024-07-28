Російська армія скинула вибухівку на двох жителів Херсона

Російська армія атакувала з дрона двох мирних жителів Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсона отримали 42-річна жінка та чоловік 26 років", — повідомив він.

Обидвоє постраждалих госпіталізовані.

Інформація уточнюється.