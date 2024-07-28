Російська армія скинула вибухівку на двох жителів Херсона

Російська армія атакувала з дрона двох мирних жителів Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсона отримали 42-річна жінка та чоловік 26 років", — повідомив він.
Обидвоє постраждалих госпіталізовані.
Інформація уточнюється.
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