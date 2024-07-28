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Російська армія скинула вибухівку на двох жителів Херсона

Обидвох постраждалих госпіталізували.

Російська армія скинула вибухівку на двох жителів Херсона
Пошкоджена атаками РФ школа на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія атакувала з дрона двох мирних жителів Херсона. 

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Вибухову травму та уламкові поранення внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсона отримали 42-річна жінка та чоловік 26 років", — повідомив він.

Обидвоє постраждалих госпіталізовані.

Інформація уточнюється.

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