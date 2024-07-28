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Російська армія вбила в Україні 564 дитини

Щонайменше 1487 дітей отримали поранення.

Російська армія вбила в Україні 564 дитини
Фото: МВС

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини і щонайменше 1487 дітей поранили.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 2051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 28 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 564 дитини загинуло та понад 1487 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — ідеться у повідомленні.

Найбільше постраждалих дітей: у Донецькій — 567, Харківській — 407, Дніпропетровській — 161, Херсонській — 159, Київській — 131, Запорізькій — 123.

  • 28 липня російська армія завдала ударів по Нікополю Дніпропетровської області, серед постраждалих двоє дітей.
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