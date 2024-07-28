Головне за ніч та ранок неділі, 28 липня: 129 боєзіткнень, відбита атака з повітря, удари по Харкову

Нічна повітряна атака, 129 бойових зіткнень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежа на нафтобазі в Курську.

У ніч на 28 липня Сили оборони України збили сім "шахедів" та російську керовану авіаційну ракету Х-59.

Ворог атакував територію України керованою авіаційною ракетою Х-59 з акваторії Чорного моря та 8-ма ударними БпЛА "Shahed" із мису Чауда (Крим), повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БпЛА "Shahed-131/136".

Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаударів, зокрема скинув 101 КАБ. Крім цього, здійснив 4883 обстріли, з них 129 — із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили артилерійську систему, радіолокаційну станцію та два засоби ППО.

Ворог 28 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів, 13 танків, 51 артсистему. Від початку вторгнення втрати особового складу ворога склали близько 574 690 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

У неділю, 28 липня, ворог завдав двох ракетних ударів по Харкову, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила", — написав очільник ОВА.

Уранці 28 липня під ворожим обстрілом опинилися Комишани Херсонської області. Постраждали три жінки та двоє дітей, повідомляє Херсонська ОВА.

"Вибухову травму, поранення обличчя, тулуба, рук та ніг дістала 32-річна жінка. Також постраждали її діти: 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик", — ідеться у повідомленні. У дівчинки діагностували вибухову травму та струс головного мозку, у хлопчика — травма живота та поранення ноги.

Серед постраждалих також 75-річна жінка. В неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.

Уночі 28 липня внаслідок атаки безпілотників спаханула нафтобаза в Курській області, повідомила ASTRA.

Відомо, що безпілотники атакували нафтобазу "Польова" у селі Польова Курського району. Там зайнялися три паливні резервуари.

Офіційно місцева влада про це не повідомляла. Курські канали також пишуть про пожежу у житловому будинку у Медвенському районі.

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