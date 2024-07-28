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Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей

У Приозерному від обстрілів постраждала жінка.

Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей
Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

Уранці 28 липня під ворожим обстрілом опинилися Комишани Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали троє жінок та двоє дітей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Вибухову травму, пораненя обличчя, тулуба, рук та ніг дістала 32-річна жінка. Також постраждали її діти: 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик", — ідеться у повідомленні.  

У дівчинки діагностували вибухову травму та струс головного мозку, у хлопчика — травма живота та поранення ноги. 

Серед постраждалих також 75-річна жінка.  В неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія. 

Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні для надання меддопомоги. 

Також, у селищі Приозерне вибухову травму та контузію дістала 65-річна жінка. Лікарі надали їй необхідну допомогу.

За минулу добу російські окупанти вбили чотирьох цивільних, ще четверо зазнали поранень.

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