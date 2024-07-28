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Уночі Сили ППО збили сім "Шахедів" та одну ворожу ракету Х-59

Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.

Уночі Сили ППО збили сім "Шахедів" та одну ворожу ракету Х-59
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 28 липня Сили оборони України збили сім "Шахедів" та російську керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Відомо, що в ніч на 28 липня ворог атакував територію України керованою авіаційною ракетою Х-59 з акваторії Чорного моря та 8-ма ударними БпЛА "Shahed" із мису Чауда (Крим)

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БпЛА "Shahed-131/136". 

Фото: Повітряні Сили України

Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів.

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