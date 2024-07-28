Ворог наразі не розгортає додаткові сили біля кордону на Сумщині, – речник Прикордонної служби

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що біля кордону з Білоруссю ситуація незмінна, переміщення білоруських військ не фіксується, передає Укрінформ.

«У напрямку кордону з Білоруссю ситуація незмінна, за останній час не бачимо такої суттєвої загрози, ми не бачимо і переміщення поряд нашого кордону з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій», - наголосив Демченко.

Інформуючи про ситуацію вздовж кордону на Чернігівщині та Сумщині, він відзначив, що тут зберігається високий рівень обстрілів з боку РФ.

“Чернігівщина, Сумщина – це щоденні обстріли, як і Харківщина. Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумщину. Тут ворог використовує і артилерію, і авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України. Більшість з них припадає саме по населених пунктах, через що можу сказати, що Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, адже цілить по мирних людях”, – зазначив речник.

Він також зауважив, що ворог наразі не розгортає додаткові сили поблизу кордону з Сумською областю.

«Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області, на цей час ми не фіксуємо», - повідомив Демченко.