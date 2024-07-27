Ворог атакував один з районів Дніпра

Російська армія сьогодні надвечір атакувала один з районів Дніпра.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
“Надвечір гучно було у Дніпровському районі”, ‒ зазначив він.
Жертв і поранених унаслідок атаки не було.
Під удар також потрапив Нікопольський район області. Росіяни вдарили по ньому з дронів-камікадзе і артилерії.
“Агресор тероризував Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську, Покровську громади”, ‒ додав Лисак.
Пошкоджено 9 приватних будинків, чотири господарські та надвірна споруди, гараж, парник. Також побиті два десятки сонячних панелей. Окрім того, зачепило лінії електропередач.
“Сталося кілька пожеж, їх рятувальники приборкали”, ‒ сказав голова ОВА.