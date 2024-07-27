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Ворог атакував один з районів Дніпра

Під удар також потрапив Нікопольський район області.

Ворог атакував один з районів Дніпра
Обстріли Дніпропетровської області. 27 липня 2024 року
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Російська армія сьогодні надвечір атакувала один з районів Дніпра.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Надвечір гучно було у Дніпровському районі”, ‒ зазначив він.

Жертв і поранених унаслідок атаки не було. 

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Під удар також потрапив Нікопольський район області. Росіяни вдарили по ньому з дронів-камікадзе і артилерії. 

“Агресор тероризував Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську, Покровську громади”, ‒ додав Лисак.

Пошкоджено 9 приватних будинків, чотири господарські та надвірна споруди, гараж, парник. Також побиті два десятки сонячних панелей. Окрім того, зачепило лінії електропередач.

“Сталося кілька пожеж, їх рятувальники приборкали”, ‒ сказав голова ОВА.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

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