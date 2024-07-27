У Антонівці Херсонської області через обстріл РФ загинула молода жінка

Через російський обстріл Антонівки, що на Херсонщині, загинула 37-річна жінка.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"росія забрала життя ще однієї людини на Херсонщині. Близько години тому через ворожий обстріл загинула жителька Антонівки", написав він у телеграмі.

37-річна жінка отримала травми, несумісні з життям.

Під ворожий удар у Бериславі Херсонської області потрапив водій "швидкої". Чоловік зазнав вибухових травм.

Минулої доби російська армія завдала ударів по вісімнадцяти населених пунктах Херсонської області. Зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури.