Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Елізабет ненавидить себе: прем’єра фільму «Субстанція» на Одеському кінофестивалі
Елізабет ненавидить себе: прем’єра фільму «Субстанція» на Одеському кінофестивалі
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
ГоловнаСуспільствоВійна

У Антонівці Херсонської області через обстріл РФ загинула молода жінка

37-річна жінка отримала травми, несумісні із життям.

У Антонівці Херсонської області через обстріл РФ загинула молода жінка
Фото: Wikimapia

Через російський обстріл Антонівки, що на Херсонщині, загинула 37-річна жінка.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"росія забрала життя ще однієї людини на Херсонщині. Близько години тому через ворожий обстріл загинула жителька Антонівки", написав він у телеграмі.

37-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. 

Під ворожий удар у Бериславі Херсонської області потрапив водій "швидкої". Чоловік зазнав вибухових травм.

Минулої доби російська армія завдала ударів по вісімнадцяти населених пунктах Херсонської області. Зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies