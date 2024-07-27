Окупанти вивезли 1000 дітей з ТОТ Херсонщини у Росію на "оздоровлення"

Росіяни вивезли 1000 дітей з ТОТ Херсонщини у Кабардино-Балкарію, що в Росії на "оздоровлення".

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що за понад два роки від початку повномасштабного вторгнення українських дітей віком від 6,5 до 16 років країна-агресор систематично вивозить за тисячі кілометрів від дому ознайомитися з «красою» російського регіону, який взяв шефство над Херсонщиною.

"Більшість з цих дітей мають батьків, які своєю чергою, ймовірно, надають дозвіл на вивезення дитини. Однак наскільки такий вибір є вільним в умовах окупації, лишається відкритим питанням", – наголосив омбудсман.

Він додав, що діти вимушено переймають не лише культуру та традиції ворожої держави. Там залучається потужний ресурс для знищення їх української ідентичності, що своєю чергою є складовою геноцидної політики РФ.

Також Лубінець наголосив, що такі дії грубо порушують права дітей та міжнародні норми захисту прав людини.

На тимчасово окупованій території Запорізькій області росіяни створили 12 молодіжних рухів, які активно займаються мілітаризацією українських дітей і пропагандою.