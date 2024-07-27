Окупанти прислали на ТОТ Херсонщини нового представника РПЦ для промивання мізків українцям

Окупанти прислали до тимчасово захопленого Скадовська нового керуючого єпархією РПЦ родом з Калінінської області РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Новим очільником осередка РПЦ стане дмітрій гаврін родом з Калінінської області, а до того проходив службу у Тверській області. Його першим завданням стане перевірка підлеглих на лояльність та доповідь щодо реального стану речей з релігією у захопленому регіоні", — ідеться у повідомленні спротиву.

Для Кремля церква є однією з фундаментів диктатури, яка повинна промивати мізки, виявляти нелояльне населення та допомагати армії РФ.

У Центрі нацспротиву закликають місцеве населення "бути пильними при відвідуванні російських церков та не ділитись з священнослужителями чуттєвою інформацією".