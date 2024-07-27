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Окупанти прислали на ТОТ Херсонщини нового представника РПЦ для промивання мізків українцям

Новий "священник" перевірятиме підлеглих на лояльність до РФ.

Окупанти прислали на ТОТ Херсонщини нового представника РПЦ для промивання мізків українцям
Фото: Центр нацспротиву

Окупанти прислали до тимчасово захопленого Скадовська нового керуючого єпархією РПЦ родом з Калінінської області РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Новим очільником осередка РПЦ стане дмітрій гаврін родом з Калінінської області, а до того проходив службу у Тверській області. Його першим завданням стане перевірка підлеглих на лояльність та доповідь щодо реального стану речей з релігією у захопленому регіоні", — ідеться у повідомленні спротиву.

Для Кремля церква є однією з фундаментів диктатури, яка повинна промивати мізки, виявляти нелояльне населення та допомагати армії РФ.

У Центрі нацспротиву закликають місцеве населення "бути пильними при відвідуванні російських церков та не ділитись з священнослужителями чуттєвою інформацією".

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