Росіяни продовжують відбирати житло в українців на окупованій Херсонщині, — "Жовта стрічка"

Для того, щоб підтвердити свої права, власникам приміщень пропонують особисто надати документи на право власності та російський паспорт.

Росіяни продовжують відбирати житло у жителів тимчасово окупованого Генічеського району Херсонської області.

Про це повідомляє рух "Жовта Стрічка".

Як розповідають активісти, на ТОТ Херсонщини оголосили про нову хвилю конфіскації майна жителів Генічеського району.

"Так зване Російське міністерство земельних і майнових відносин" регулярно формує переліки житлових об’єктів на лівобережжі, які нібито мають ознаки безгосподарського майна", — йдеться у дописі.

Для того, щоб підтвердити свої права, власникам приміщень пропонують особисто надати документи на право власності та російський паспорт у Генічеському муніципальному окрузі в селі Щасливцеве, вул. Набережна, 10.

У випадку відсутності підтверджуючих документів власність буде конфісковано окупаційною адміністрацією.