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Безпілотники атакували Рязанську РФ: палає біля військового аеродрому і нафтобази

Російська влада традиційно повідомляє про начебто ліквідацію усіх дронів.

Безпілотники атакували Рязанську РФ: палає біля військового аеродрому і нафтобази
Фото: ASTRA

Уночі 27 липня росіяни повідомили про атаку безпілотників на військовий аеродром Дягілєво і НПЗ у російській Рязані. Російська влада традиційно повідомляє про начебто ліквідацію усіх дронів.

Про це повідомляє ASTRA у Telegram.

Місцеві мешканці Рязані стверджують, що безпілотники збивали на підльоті до НПЗ та військового аеродрому Дягілєва. У мережі публікують кадри диму над містом. Офіційної інформації немає.

Водночас, у Міноборони РФ вранці відзвітували про те, що за ніч засобами ППО начебто перехоплено та знищено 7 БПЛА над Курською, 3 – над Білгородською, 2 – над Ростовською, 1 – над Брянською та 1 – над Липецькою областями.

У Рязані уламки безпілотника впали біля ТРЦ "М5 Молл", біля припаркованої машини вибиті вікна.

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