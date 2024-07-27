На Донеччині від ворожих ударів постраждали четверо людей

Удари прийшлися по Торецьку та Костянтинівці.

За минулу добу в Донецькій області російські військові поранили трьох цивільних — двох людей у Костянтинівці, одну — в Торецьку.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 26 липня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці та 1 - у Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Як додає глава адміністрації, станом на 27 липня 2024 року на Донеччині росіяни поранили 5500 мирних жителів, убили 2105 осіб.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.