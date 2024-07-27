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На Донеччині від ворожих ударів постраждали четверо людей

Удари прийшлися по Торецьку та Костянтинівці.

На Донеччині від ворожих ударів постраждали четверо людей
Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

За минулу добу в Донецькій області російські військові поранили трьох цивільних — двох людей у Костянтинівці, одну — в Торецьку.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 26 липня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці та 1 - у Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Як додає глава адміністрації, станом на 27 липня 2024 року на Донеччині росіяни поранили 5500 мирних жителів, убили 2105 осіб. 

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

  • 26 липня російська армія атакувала дронами-камікадзе місто Українськ Селидівської громади на Донеччині. Унаслідок атаки пошкоджене вугледобувне підприємство та лінії електропередач.
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