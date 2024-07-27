Сили оборони за добу ліквідували ще 1210 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 573 тисяч 510 осіб.

За минулу добу Росія втратила ще 1210 своїх військових в Україні. Також серед втрат 11 танків, 45 артилерійських систем і 53 БпЛА.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 573510 (+1210) осіб,

танків ‒ 8331 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 16074 (+24) од,

артилерійських систем – 15885 (+45) од,

РСЗВ – 1125 (+0) од,

засоби ППО ‒ 905 (+1) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12736 (+53),

крилаті ракети ‒ 2403 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21500 (+86) од,

спеціальна техніка ‒ 2671 (+3)

Дані уточнюються.