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Сили оборони за добу ліквідували ще 1210 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 573 тисяч 510 осіб.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1210 російських окупантів

За минулу добу Росія втратила ще 1210 своїх військових в Україні. Також серед втрат 11 танків, 45 артилерійських систем і 53 БпЛА.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 573510 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 8331 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16074 (+24) од,
  • артилерійських систем –  15885 (+45) од,
  • РСЗВ – 1125 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 905 (+1) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12736 (+53),
  • крилаті ракети ‒ 2403 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21500 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2671 (+3)

Дані уточнюються.

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