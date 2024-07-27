Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
У Криму горить аеродром "Саки"
У Криму горить аеродром "Саки"
Пентагон знайшов для України додаткових 2 млрд доларів через бухгалтерську помилку
Пентагон знайшов для України додаткових 2 млрд доларів через бухгалтерську помилку
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
ГоловнаСуспільствоВійна

Прем'єр Індії може відвідати Київ перед Днем Незалежності

Нарендра Моді їздив до Москви обійматися із Путіним.

Прем'єр Індії може відвідати Київ перед Днем Незалежності
Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

У серпні Київ вперше за час повномасштабного російського вторгнення може відвідати прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Як пише "Українська правда", візит голови індійського уряду до України активно обговорюється у дипломатичних колах. Найбільш вірогідною датою називають 23 серпня - День Державного Прапора України, за добу до Дня Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський зустрічався із Моді під час саміту країн "Великої сімки" в Італії. Лідери також мали телефонну розмову, під час якої глава держави запросив прем'єра до української столиці.

Моді - один з рупорів "мирних планів", який у публічних виступах постійно наголошує на потребі "діалогу та дипломатії" для завершення війни. Урядовець їздив до Москви, де тепло обіймався з диктатором Путіним, що викликало роздратування у демократичних країнах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies