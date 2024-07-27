Прем'єр Індії може відвідати Київ перед Днем Незалежності

У серпні Київ вперше за час повномасштабного російського вторгнення може відвідати прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Як пише "Українська правда", візит голови індійського уряду до України активно обговорюється у дипломатичних колах. Найбільш вірогідною датою називають 23 серпня - День Державного Прапора України, за добу до Дня Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський зустрічався із Моді під час саміту країн "Великої сімки" в Італії. Лідери також мали телефонну розмову, під час якої глава держави запросив прем'єра до української столиці.

Моді - один з рупорів "мирних планів", який у публічних виступах постійно наголошує на потребі "діалогу та дипломатії" для завершення війни. Урядовець їздив до Москви, де тепло обіймався з диктатором Путіним, що викликало роздратування у демократичних країнах.