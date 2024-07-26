Начальник Харківської ОВА підписав розпорядження про перейменування харківських об'єктів

Сьогодні, 26 липня, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження про перейменування низки харківських об'єктів в процесі дерусифікації.
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
Таким чином, у Харкові перейменують 48 вулиць та 3 станції метро відповідно до закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.
Зокрема, зміняться назви станцій метро “Героїв Праці” на “Салтівська”, “Завод імені Малишева” на “Заводська” та “Проспект Гагаріна” на “Левада”.
Крім того, у Харкові з'являться нові назви вулиць, які увіковічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії “Хартія” та 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.
У розпорядженні вказано, що міськрада Харкова має вжити відповідних заходів з перейменування топонімів.
-
У квітні цього року у Харківському метрополітені вже провели дерусифікацію двох назв станцій – "Пушкінська" стала "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" – "Вокзальною". Тоді ж перейменували ще 367 топонімів.
-
На початку 2024 року депутати Харківської міськради перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками.
-
Влітку 2022 року Терехов повідомив, що у Харкові планують змінити близько 400 назв, які пов’язані з Росією. Але це не стосувалося вулиці Пушкіна та станції метро імені Пушкіна.
- Проте після прильотів по місту Терехов змінив думку і сам запропонував перейменувати Пушкінську.