Начальник Харківської ОВА підписав розпорядження про перейменування харківських об'єктів

У Харкові перейменують 48 вулиць та 3 станції метро.

Сьогодні, 26 липня, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження про перейменування низки харківських об'єктів в процесі дерусифікації.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Таким чином, у Харкові перейменують 48 вулиць та 3 станції метро відповідно до закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.

Зокрема, зміняться назви станцій метро “Героїв Праці” на “Салтівська”, “Завод імені Малишева” на “Заводська” та “Проспект Гагаріна” на “Левада”.

Крім того, у Харкові з'являться нові назви вулиць, які увіковічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії “Хартія” та 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

У розпорядженні вказано, що міськрада Харкова має вжити відповідних заходів з перейменування топонімів.