У Харкові дерусифікували дві станції метро та понад 350 інших назв

У Харківському метрополітені провели дерусифікацію двох назв станцій - "Пушкінська" стала "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" - "Вокзальною". Про це повідомила Facebook-сторінка міськради.

Зміна назви станції, що розташована поблизу вокзалу, пов'язана з відмовою Укразалізниці від застарілого найменування регіональних філій. Південна залізниця, яку було так названо ще за часів Російської імперії, має у майбутньому отримати нову назву. Під час опитування у застосунку "Дія" найбільше голосів набрав варіант "Харківська залізниця".

Також у Харкові було перейменовано ще 367 топонімів. На мапі міста зникли вулиці Менделєєва, Вологодська, Новгородська, Нижегородська та Петрозаводська - натомість з'явилися Навчальна, Британська, Європейська, Письменницька та Естонська. Повний список змін оприлюднено на сайті влади міста.

Розпорядження щодо перейменувань підписав міський голова Харкова Ігор Терехов.