Оператори ССО виявили та знищили місце дислокації противника

Оператори 73-го морського центру ССО виявили та знищили місце дислокації противника.
Про це повідомила пресслужба ССО
Для ураження цілей, виявлених на Херсонському напрямку, було задіяно 122-мм гаубицю Д-30.
В результаті оператори ССО знищили:
- мототранспорний засіб.
- ємності з пальним.
- замаскований автомобіль
Також були поранені двоє російських військовослужбовців.
- Оператори 8-го окремого полку Сил спецоперацій ЗСУ за допомогою FPV-дронів знищили техніку та особовий склад противника на Донецькому напрямку.
- Сили спецоперацій на Донецькому напрямку знищили 11 окупантів та важку техніку ворога. Росіяни втратили ЗРК "Тунгуска", танк Т-72 та ротний опорний пункт.