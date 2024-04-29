Оператори ССО виявили та знищили місце дислокації противника

Також були поранені двоє російських військовослужбовців.

Для ураження цілей, виявлених на Херсонському напрямку, було задіяно 122-мм гаубицю Д-30.

Про це повідомила пресслужба ССО

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