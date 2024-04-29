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Оператори ССО виявили та знищили місце дислокації противника

Вдалу операцію провели на Херсонському напрямку.

Оператори ССО виявили та знищили місце дислокації противника
73-ій морський центр Сил спеціальних операцій ім. кошового отамана Антіна Головатого
Фото: Пресслужба ССО

Оператори 73-го морського центру ССО виявили та знищили місце дислокації противника.

Про це повідомила пресслужба ССО

Для ураження цілей, виявлених на Херсонському напрямку, було задіяно 122-мм гаубицю Д-30.

В результаті оператори ССО знищили:

  • мототранспорний засіб.
  • ємності з пальним.
  • замаскований автомобіль

Також були поранені двоє російських військовослужбовців.

  • Оператори 8-го окремого полку Сил спецоперацій ЗСУ за допомогою FPV-дронів знищили техніку та особовий склад противника на Донецькому напрямку.
  • Сили спецоперацій на Донецькому напрямку знищили 11 окупантів та важку техніку ворога. Росіяни втратили ЗРК "Тунгуска", танк Т-72 та ротний опорний пункт.
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