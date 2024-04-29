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Росіяни відновлюють стару техніку через дефіцит автомобілів на фронті, — "АТЕШ"

Окупанти мають значні проблеми із військовою технікою.

Росіяни відновлюють стару техніку через дефіцит автомобілів на фронті, — "АТЕШ"
стара техніка окупантів в Севастополі
Фото: АТЕШ

Російські окупанти в тимчасово окупованому Севастополі почали відновлювати  стару техніку через дефіцит автомобілів на фронті.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" провели розвідку складу неробочої техніки однієї з військових частин у Гагаринському районі міста Севастополь. Там росіяни почали відновлювати стару техніку із цього складу для військових потреб.

Як повідомляють партизани, це свідчить, що ворог має проблеми з військовою технікою, що й підтверджують джерела "АТЕШ" у ЗС РФ.

Також партизани зафіксували систему радіолокації (РЛС), розташовану неподалік.

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