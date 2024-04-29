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Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови

Окрім того, є ще четверте питання – дозволені межі для використання наданої союзниками зброї.

Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Стабілізація на фронті, потужність української армії, перехоплення ініціативи і контрнаступ залежать від трьох головних пунктів.

Перший пункт – проголосовані фінанси, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва. 

Другий пункт – вчасне постачання зброї.

"І третє – що конкретно доїде до України. Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний", – сказав президент.

Щодо другого пункту – вчасної підтримки армії – Володимир Зеленський позитиву не бачить. 

"Поставки є, вони пішли потрошки. Треба цей процес пришвидшити. І третій пункт, найголовніший. Одне питання, коли є гроші – це дуже важливо, і ми ще раз вдячні нашим партнерам, але для нас дуже важливо, що за ці гроші ми отримаємо", – додав президент.

Четвертим пунктом президент назвав те, де саме ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. 

"Це окрема бесіда", – додав він.

  • Як відомо, союзники України ставлять Силам оборони умови, де саме вони можуть використовувати надане озброєння. Для ударів по військових об'єктах на території Росії західну зброю використовувати забороняють. Але можна використовувати українську.
  • Окрім того, Вашингтону не подобається сам факт завдання ударів по нафтових об'єктах росіян.
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