Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови

Окрім того, є ще четверте питання – дозволені межі для використання наданої союзниками зброї.

Стабілізація на фронті, потужність української армії, перехоплення ініціативи і контрнаступ залежать від трьох головних пунктів.

Перший пункт – проголосовані фінанси, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва.

Другий пункт – вчасне постачання зброї.

"І третє – що конкретно доїде до України. Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний", – сказав президент.

Щодо другого пункту – вчасної підтримки армії – Володимир Зеленський позитиву не бачить.

"Поставки є, вони пішли потрошки. Треба цей процес пришвидшити. І третій пункт, найголовніший. Одне питання, коли є гроші – це дуже важливо, і ми ще раз вдячні нашим партнерам, але для нас дуже важливо, що за ці гроші ми отримаємо", – додав президент.

Четвертим пунктом президент назвав те, де саме ми можемо використовувати ту чи іншу зброю.

"Це окрема бесіда", – додав він.