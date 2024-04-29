Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови

Стабілізація на фронті, потужність української армії, перехоплення ініціативи і контрнаступ залежать від трьох головних пунктів.
Перший пункт – проголосовані фінанси, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва.
Другий пункт – вчасне постачання зброї.
"І третє – що конкретно доїде до України. Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний", – сказав президент.
Щодо другого пункту – вчасної підтримки армії – Володимир Зеленський позитиву не бачить.
"Поставки є, вони пішли потрошки. Треба цей процес пришвидшити. І третій пункт, найголовніший. Одне питання, коли є гроші – це дуже важливо, і ми ще раз вдячні нашим партнерам, але для нас дуже важливо, що за ці гроші ми отримаємо", – додав президент.
Четвертим пунктом президент назвав те, де саме ми можемо використовувати ту чи іншу зброю.
"Це окрема бесіда", – додав він.
- Як відомо, союзники України ставлять Силам оборони умови, де саме вони можуть використовувати надане озброєння. Для ударів по військових об'єктах на території Росії західну зброю використовувати забороняють. Але можна використовувати українську.
- Окрім того, Вашингтону не подобається сам факт завдання ударів по нафтових об'єктах росіян.