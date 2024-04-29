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Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях планують кадрові зміни.

Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
​Окупанти проводять регулярні перевірки на в'їздах до Сімферополя
Фото: Кримськотатарський ресурсний центр

На тимчасово окупованих територіях України готується низка кадрових рішень щодо гауляйтерів. Зміни зумовлені так званою "інвгурацією" Путіна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У Кремлі вже стартував сезон зміни потоку впливу через оновлення влади диктатора. Так, в міністерстві нападу рф вже тривають кадрові чистки. Зокрема, до СІЗО відправили тімура іванова – заступника сєргєя шойгу, який контролював розкрадання коштів при будівництві на ТОТ півдня України", — інформують у Спротиві.

Ба більше, на ТОТ триває так званий "перерозподіл потоків", що спонукає гауляйтерів відправлятися до Москви, аби втримати посаду.

У Центр національного спротиву зауважують, що у РФ немає процедури звільнення з державних посад. "Тому очікуємо посадок та безслідних зникнень".

  • Детальніше про життя в окупації та методи російських окупантів щодо знищення української ідентичності на ТОТ читайте у матеріалі LB.ua "Як Росія намагається силою перетворити українців на "нових росіян".
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