Головне за ніч та ранок понеділка, 29 квітня: 131 бойове зіткнення, бої на Авдіївському напрямку, 1320 ліквідованих окупантів

131 бойове зіткнення, понад 80 відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Месенджер Telegram 29 квітня заблокував чатбот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про рух окупантів, та низку інших ботів Сил оборони. Станом на 10 годину роботу відновили.

Про блокування повідомило Головне управління розвідки Міноборони. "Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, у тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це сталося всупереч правилам і публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало", – йдеться у повідомленні.

У ГУР запевнили, що попри блокування, персональні дані українців у безпеці.

Водночас зазначається, що ворог створює чатботи зі схожими назвами. В ГУР закликали не надсилати на них жодних персональних даних.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 131 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1320 російських окупантів. Загальні втрати росіян із початку повномасштабного вторгнення - 467 470 військових.,

Про інші втрати ворога – в новині.

Сьогодні вранці російські військові обстріляли Краснопільську та Есманьську громаду Сумської області.

Уночі та вранці росіяни шість разів обстріляли прикордонні території та населені пункти області. Зафіксовано 41 вибух.

Обстрілів зазнали Краснопільська та Есманьська громада. По Краснопільській ворог бив із мінометів (14 вибухів) та артилерії (15 вибухів), а Есманьську обстріляв із артилерії (12 вибухів).

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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