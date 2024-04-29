​Посадовця Управління держконтролю викрили в отриманні хабаря за дозвіл на вивезення кролів за кордон

У Києві правоохоронці викрили посадовця Управління держконтролю, який вимагав від місцевого бізнесмена хабар за дозвіл на вивезення за кордон кролів.
Про це повідомили в столичній поліції.
Встановлено, що київський підприємець звернувся до головного спеціалісту одного з відділів Управління держконтролю на кордоні для отримання відповідних дозволів. Той, крім офіційних платежів, почав вимагати від чоловіка кошти за прискорення процедури оформлення необхідних паспортів та міжнародних ветеринарних сертифікатів.
За документи для 40 тварин зловмисник попросив 12 500 гривень. Затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу під час отримання грошей.
Наразі чиновнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- У квітні минулого року Польща змінила правила ввозу домашніх тварин із України. Раніше українці, які подорожували до Польщі, могли перетнути кордон зі своїми улюбленцями за спрощеними умовами і мінімальним пакетом документів. Потрібні були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка. Від 9 квітня 2023 року для українців, які подорожують із тваринами, діють загальні умови, які чинні на території Євросоюзу.