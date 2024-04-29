​Посадовця Управління держконтролю викрили в отриманні хабаря за дозвіл на вивезення кролів за кордон

За документи для 40 тварин зловмисник попросив 12 500 гривень.

У Києві правоохоронці викрили посадовця Управління держконтролю, який вимагав від місцевого бізнесмена хабар за дозвіл на вивезення за кордон кролів.

Про це повідомили в столичній поліції.

Встановлено, що київський підприємець звернувся до головного спеціалісту одного з відділів Управління держконтролю на кордоні для отримання відповідних дозволів. Той, крім офіційних платежів, почав вимагати від чоловіка кошти за прискорення процедури оформлення необхідних паспортів та міжнародних ветеринарних сертифікатів.

За документи для 40 тварин зловмисник попросив 12 500 гривень. Затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу під час отримання грошей.

Наразі чиновнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.