Головне за неділю, 28 квітня: 112 боєзіткнень, 40 відбитих штурмів під Авдіївкою

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 112 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 795-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 112 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 40 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та Семенівка Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 квітня – в нашій новині.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про обстановку в зоні бойових дій. Він зазначив, що наразі ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, росіяни зосередили основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.

"Ворог активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи. Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять “з рук в руки” кілька разів за добу, що породжує неоднозначне розуміння ситуації", - повідомив Сирський у фейсбуці.

Головнокомандувач розповів, що цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка динамічно змінювалась – на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких - вдалося поліпшити тактичне положення наших військ.

Більше інформації – в новині.

Російська окупаційна армія впродовж дня обстріляла Сумську область 35 разів. Зокрема, били із РСЗВ, артилерії, мінометів, атакували безпілотниками, танками та авіацією.

"Впродовж дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська громади", – зазначили у Сумській ОВА.

Двоє українців, які загинули у Німеччині внаслідок ножових поранень, за попередньою інформацією були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію.

"За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", – йдеться у заяві українського МЗС.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!