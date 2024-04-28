Її вартість - близько 10 мільйонів рублів або $100 тисяч.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони показали, як дроном знищили новітню російську радіолокаційну станцію "Рєпєйнік". Про це ГУР МО повідомило у Фейсбуці і оприлюднило відео.

Зазначається, що 26 квітня воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога "Рєпєйнік". Операцію провели бійці групи "Гуси 9" спільно з підрозділом активних дій ГУР МО.

Переносну РЛС "Рєпєйнік" росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість - близько 10 мільйонів рублів або $100 тисяч.

"Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до п'яти кілометрів", - зауважили в ГУР.