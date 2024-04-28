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Сім областей України залишаються без світла через обстріли та негоду

У Харківській області діють графіки відключень.

Сім областей України залишаються без світла через обстріли та негоду
Фото: Пресслужба Укренерго

Внаслідок російських обстрілів й технологічні причини знеструмленими залишаються споживачі у семи областях. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

Зокрема, у Харківській області енергетики заживили 9,3 тисячі абонентів, знеструмлених унаслідок бойових дій. Без живлення в регіоні через ворожі обстріли залишаються 26,1 тис. точок обліку. Для близько 200 тисяч абонентів у Харківській області у зв'язку з мережевими обмеженнями діють графіки відключень.

У Дніпропетровській області внаслідок бойових дій знеструмлені 45 абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

У Донецькій області через обстріли без електропостачання опинилися 6588 абонентів у двох населених пунктах. 

Ремонтним бригадам вдалося заживити загалом 6788 точок обліку, серед яких – ті, що були знеструмлені раніше. Без напруги в регіоні на цей час залишаються 45,6 тис. абонентів у 95 населених пунктах.

У Житомирській області в одному з населених пунктів Коростенського району під час проведення земляних робіт пошкоджень зазнав газопровід – від подачі газу відключені близько 100 абонентів (приватні будинки).

У Запорізькій області через обстріли без світла опинилися 25 абонентів, через технологічні причини – 3,6 тис. абонентів. На цей час усі вже заживлені. Станом на ранок у зв’язку з технологічними порушеннями без електропостачання в регіоні залишаються 49 точок обліку, через бойові дії – 3,7 тисячі абонентів.

У Кіровоградській області в одному з населених пунктів Олександрійського району внаслідок технологічних причин без газопостачання залишилися 40 абонентів.

У Миколаївській області після ранкової ворожої атаки знеструмлена трансформаторна підстанція, без напруги залишилися дев'ять юридичних споживачів.

У Сумській області через ворожі обстріли електропостачання зникло у 1,5 тисячі абонентів в 11 населених пунктах. Станом на ранок без світла залишаються загалом 5,3 тис. точок обліку у 75 населених пунктах.

У Херсоні знеструмлені 2,8 тис. точок обліку. В області без світла – 28,5 тис. споживачів у 45 населених пунктах.

У Хмельницькій області на одній із підстанцій обленерго вимикалося обладнання, унаслідок чого були знеструмлені абоненти. Встановлення причин вимкнення триває.

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