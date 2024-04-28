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Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ

Нафтобаза в Джанкої є однією з найбільш захищених нафтобаз РФ у Криму.

Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
нафтобаза в Джанкої
Фото: АТЕШ

Кримські партизани руху "АТЕШ" під час розвідки виявили одну з найбільших і найбільшзахищених нафтобаз Росії в окупованому Криму.

Про це "АТЕШ" повідомляють в Telegram.

"АТЕШ" виявив у Джанкої одну із найбільших нафтобаз, що перебуває під охороною. Наші агенти проводили розвідку і стеження за нею з кінця минулого року", — ідеться у повідомленні.

Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху протягом багатьох місяців, починаючи з кінця минулого року, проводили розвідку та стеження за нафтобазою у Джанкої.

Партизани змогли зафіксувати логістику і техніку, яку окупанти використовують для перевезення нафтопродуктів.

Фото: АТЕШ

Вся територія нафтобази повністю обгороджена, її постійно патрулюють, а по периметру об’єкта розташовані десятки камер.

"Вони встановлені як на видних місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації, що демонструє, наскільки окупанти цінують цей об'єкт", — зазначають партизани.

Всю інформацію агенти "АТЕШ" вже передали Силам оборони України.

Удари по російських НПЗ

  • СБУ та ГУР і раніше били по російських НПЗ, які постачають паливо окупаційним військам та економічно підтримують Росію. Найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
  • У квітні переробка на російських нафтопереробних заводах в середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.
  • СБУ здійснила кілька успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів. 
  • Деякі вражені НПЗ потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.
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