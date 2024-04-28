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Дрони невстановленого типу, якими РФ атакувала Україну вночі, належать до розвідувальних, — Плетенчук

Росіяни вишукують об’єкти для можливих атак.

Дрони невстановленого типу, якими РФ атакувала Україну вночі, належать до розвідувальних, — Плетенчук
Дмитро Плетенчук
Фото: Facebook/Дмитро Плетенчук

Під час нічної атаки по Україні армія  використали БПЛА невстановленого типу. Ймовірно, що це розвідувальні дрони.

Про це заявив начальник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Вчора було збиття. Це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак і фактично чи не щодня окупанти їх втрачають, бо постійно йде бойова робота, постійно їх збивать (сили оборони України, - ред) і над Миколаївською, і над Херсонською, і над Одеською областями", — розповів він.

  • У ніч на 28 квітня РФ атакувала Україну 4-ма "Шахедами", ракетою "С-300" та 5-ма дронами невстановленого типу. Силам оборони вдалося "приземлити" 4 БпЛА типу "Shahed-131/136".
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