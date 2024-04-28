Дрони невстановленого типу, якими РФ атакувала Україну вночі, належать до розвідувальних, — Плетенчук

Під час нічної атаки по Україні армія використали БПЛА невстановленого типу. Ймовірно, що це розвідувальні дрони.

Про це заявив начальник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Вчора було збиття. Це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак і фактично чи не щодня окупанти їх втрачають, бо постійно йде бойова робота, постійно їх збивать (сили оборони України, - ред) і над Миколаївською, і над Херсонською, і над Одеською областями", — розповів він.