Ворог завдав понад 300 ударів по Запорізькій області

Російські окупанти впродовж доби 335 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог випустив 129 БпЛА різної модифікації на Гуляйполе, Верхню Терсу, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Здійснив 7 обстрілів РСЗВ по Роботиному та Малій Токмачці і 199 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.