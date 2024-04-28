Ворог завдав понад 300 ударів по Запорізькій області

Російські окупанти впродовж доби 335 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог випустив 129 БпЛА різної модифікації на Гуляйполе, Верхню Терсу, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
Здійснив 7 обстрілів РСЗВ по Роботиному та Малій Токмачці і 199 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
- На Оріхівському напрямку окупанти 2 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.