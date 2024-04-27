Головне за суботу, 27 квітня: 24 відбиті штурми на Авдіївському напрямку, вечірня атака "шахедів"

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 71 бойове зіткнення, ворожі обстріли, арешт очільника Броварської РДА. Яким запам’ятається 794-й день повномасштабної війни.

Пізно ввечері 27 квітня у низці областей України зафіксували рух російських “шахедів”, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема загроза оголошувалася для Київської, Херсонської Миколаївської, Дніпропетровської Полтавської, Кіровоградської, Черкаської, Одеської, Вінницької та Хмельницької областей.

Зі свого боку о 22:52 Київська ОВА повідомила, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 71 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 31 ракетного та 46 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 12 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 квітня – в нашій новині.

Ситуація на фронті складна і має тенденцію до загострення, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України у форматі "Рамштайн".

"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - розповів Сирський.

Він висловив вдячність учасникам засіданні особисто главі Пентагону Ллойду Остіну за послідовну підтримку наших держави і війська.

Упродовж доби Росія масовано атакувала Харків та прикордонні населені пункти Харківської області. Під обстрілом опинилися житлові квартали міста Вовчанськ, повідомила ДСНС України.

З-під завалів одного зі зруйнованих житлових будинків Вовчанська рятувальники деблокували тіло чоловіка 1956 року народження.

27 квітня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід голові Броварської райдержадміністрації Володимирові Майбоженку.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Майбоженка відправили під варту на два місяці. Суспільне повідомляє, що до 24 червня. Адвокат обвинуваченого просив цілодобовий домашній арешт, а Майбоженко визнає свою провину і готовий допомагати потерпілим.

Сьогодні ж Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка, який спричинив вчора ДТП у Броварах, з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області.

Нагадаємо, за даними слідства, 26 квітня у Броварах посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і скоїв наїзд на пішоходів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!