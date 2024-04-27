наслідки удару по нпз у смоленській області 24 квітня 2024

Видання Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки наслідків удару українських безпілотників по НПЗ у Смоленській області, який відбувся 24 квітня цього року.

Знімки показують наслідки удару українських дронів по нафтобазі "Роснефти" у селі Раздорово Смоленської області.

Разом із цією базою 24 квітня було також атаковано НПЗ "Роснефти" в іншому населеному пункті регіону, Ярцево.

За даними українських джерел, на цих двох базах зберігалося 26 тисяч кубометрів нафти.

Видання зазначає, що з початку 2024 року українські дрони пошкодили 18 російських НПЗ, що призвело до скорочення виробництва майже на 14 відсотків.

Також нагадаємо, що у ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевск" та Ільський і Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.