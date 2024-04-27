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З’явились супутникові знімки наслідків удару українських безпілотників по НПЗ в Смоленській області

Дрони уразили нафтобазу "Роснефти" у селі Раздорово.

З’явились супутникові знімки наслідків удару українських безпілотників по НПЗ в Смоленській області
наслідки удару по нпз у смоленській області 24 квітня 2024
Фото: скріншот відео

Видання Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки наслідків удару українських безпілотників по НПЗ у Смоленській області, який відбувся 24 квітня цього року. 

Знімки показують наслідки удару українських дронів по нафтобазі "Роснефти" у селі Раздорово Смоленської області. 

Разом із цією базою 24 квітня було також атаковано НПЗ "Роснефти" в іншому населеному пункті регіону, Ярцево. 

За даними українських джерел, на цих двох базах зберігалося 26 тисяч кубометрів нафти. 

Видання зазначає, що з початку 2024 року українські дрони пошкодили 18 російських НПЗ, що призвело до скорочення виробництва майже на 14 відсотків.

Також нагадаємо, що у ніч на 27 квітня дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевск" та Ільський і Слов’янський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

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