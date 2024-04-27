Протягом дня Росія завдала 13 ударів дронами-камікадзе по Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Ворог 5 разів обстрілював район з артилерії та скинув боєприпас з безпілотника.
Під обстріли потрапили Нікополь, Мирівська та Покровська сільська громади, постраждали дві жінки – 40 та 88 років.
“Пошкоджені 2 п'ятиповерхівки, 9 приватних будинків. Понівечені 6 господарських споруд, одна з яких зайнялася. Пожежу рятувальники приборкали. Потрощені авто”, ‒ зазначив Лисак.
Окрім того, пошкоджено агрофірму.
Також зачепило лінію електропередач – без світла понад 300 абонентів.
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