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Російська армія обстріляла Нікопольський район дронами-камікадзе

Ворог також обстрілював район з артилерії та скинув боєприпас з безпілотника.

Російська армія обстріляла Нікопольський район дронами-камікадзе
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Протягом дня Росія завдала 13 ударів дронами-камікадзе по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворог 5 разів обстрілював район з артилерії та скинув боєприпас з безпілотника.

Під обстріли потрапили Нікополь, Мирівська та Покровська сільська громади, постраждали дві жінки – 40 та 88 років.

“Пошкоджені 2 п'ятиповерхівки, 9 приватних будинків. Понівечені 6 господарських споруд, одна з яких зайнялася. Пожежу рятувальники приборкали. Потрощені авто”, ‒ зазначив Лисак.

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Окрім того, пошкоджено агрофірму. 

Також зачепило лінію електропередач – без світла понад 300 абонентів.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

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