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Росіяни атакували FPV-дроном вантажний автомобіль у Вовчанську Харківської області

Водій у важкому стані.

Росіяни атакували FPV-дроном вантажний автомобіль у Вовчанську Харківської області
обстріл вантажівки, Вовчанськ
Фото: Олег Синєгубов

У суботу 27 квітня російська армія скинула вибухівку з FPV-дрона на вантажний автомобіль у Вовчанську Харківської області. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 13:00 неподалік Вовчанська ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістав цивільний 52-річний водій", — повідомляє Синєгубов. 

Чоловік перебуває в лікарні у важкому стані.

  • Окупанти атакували житлові райони Вовчанська. З-під завалів одного зі зруйнованих житлових будинків рятувальники дістали з тіло чоловіка.
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