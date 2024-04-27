Росіяни атакували FPV-дроном вантажний автомобіль у Вовчанську Харківської області

Чоловік перебуває в лікарні у важкому стані.

"Близько 13:00 неподалік Вовчанська ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістав цивільний 52-річний водій", — повідомляє Синєгубов.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У суботу 27 квітня російська армія скинула вибухівку з FPV-дрона на вантажний автомобіль у Вовчанську Харківської області.

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