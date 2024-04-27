Російська пропаганда намагається дискредитувати військових 113 ОБр тероборони на Харківщині

Центр протидії дезінформації вважає, що росіяни прагнуть посіяти зневіру і панічні настрої серед бійців бригади і жителів Харківщини.

Російська пропаганда намагається дискредитувати військових 113 окрему бригаду територіальної оборони на Харківщині.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За даними ЦПД, ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про те, що у Харкові затримали наркокур'єра, який начебто постачав заборонені речовини військовим 113 ОБрТрО.

"Насправді поширюване рашистами повідомлення – фейк, за основу якого пропагандисти взяли публікацію зі сторінки Харківської обласної прокуратури від 25 квітня 2024 року. У ній ідеться про чоловіка, якого ще у 2021 році викрили із 200 згортками та п'ятьма прозорими полімерними пакунками з психотропною речовиною", - наголосив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД підкреслили, що систематичні фейки російських пропагандистів про військових цієї бригади лише вказують на те, що бійці якісно виконують свою роботу із захисту держави, а тому рашисти всіма способами намагаються дискредитувати бригаду, нав'язуючи військовим образ «наркозалежних».

"Мета цієї кампанії – посіяти зневіру та панічні настрої як серед бійців бригади, так і серед цивільного населення Харківщини, яке вони захищають. Раніше ru-пропагандисти поширювали фейк про те, що офіцери 121 батальйону 113 ОБрТрО буцімто побили літнього чоловіка через його небажання залишати свою домівку", - додали в ЦДП.