Російська пропаганда намагається дискредитувати військових 113 ОБр тероборони на Харківщині

Російська пропаганда намагається дискредитувати військових 113 окрему бригаду територіальної оборони на Харківщині.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
За даними ЦПД, ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про те, що у Харкові затримали наркокур'єра, який начебто постачав заборонені речовини військовим 113 ОБрТрО.
"Насправді поширюване рашистами повідомлення – фейк, за основу якого пропагандисти взяли публікацію зі сторінки Харківської обласної прокуратури від 25 квітня 2024 року. У ній ідеться про чоловіка, якого ще у 2021 році викрили із 200 згортками та п'ятьма прозорими полімерними пакунками з психотропною речовиною", - наголосив Центр протидії дезінформації.
У ЦПД підкреслили, що систематичні фейки російських пропагандистів про військових цієї бригади лише вказують на те, що бійці якісно виконують свою роботу із захисту держави, а тому рашисти всіма способами намагаються дискредитувати бригаду, нав'язуючи військовим образ «наркозалежних».
"Мета цієї кампанії – посіяти зневіру та панічні настрої як серед бійців бригади, так і серед цивільного населення Харківщини, яке вони захищають. Раніше ru-пропагандисти поширювали фейк про те, що офіцери 121 батальйону 113 ОБрТрО буцімто побили літнього чоловіка через його небажання залишати свою домівку", - додали в ЦДП.
- Харківщина постійно зазнає інформаційних атак з боку росіян. Так, минулого тижня харків'яни почали отримувати в месенджерах від невідомих осіб так звані «інструкції при евакуації».
- ОВА тоді назвала це "нічим іншим, як черговою інформаційною ворожою атакою для поширення панічних настроїв" і заявила, що немає жодних підстав для евакуації з Харкова.
- 26 квітня Харківська обласна військова адміністрація спростувала дані про те, що обласного центру нібито евакуйовують владні установи і родини військових.