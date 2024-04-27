У повітряних силах розповіли про особливості нічної атаки РФ по Україні

Росія використала нову тактику масованих ударів по Україні. Цього разу ворог випустив "Калібри" з Чорного моря, водночас не використав безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони застосували і "Калібри" з акваторії Чорного моря", — зазначив він,.

Євлаш повідомив, що Повітряним силам вдалося збити 6 з 8 ракет.

Також після затишшя ворог знову підняв у повітря стратегічну авіацію, зокрема, Ту-95 і завдали ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі росіяни використали і "Кинджали".

"В нас є тільки певні засоби, які доказали свою ефективність проти них ("кинджалів", — ред.), зокрема Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулись влучання в нас не вистачає цих систем", — зазначив речник.

Євлаш уточнив, що цього разу ворог не використовував "Шахедів", що свідчить про ймовірний "новий задум противника".

Ракетні обстріли 27 квітня