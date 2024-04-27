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​Словаки зібрали вже 3,9 млн євро на боєприпаси для України попри позицію уряду Фіцо

Наразі кількість донорів сягнула понад 60 тисяч.

​Словаки зібрали вже 3,9 млн євро на боєприпаси для України попри позицію уряду Фіцо
Протест у Братиславі
Фото: Reuters

У Словаччині небайдужі громадяни зібрали за 12 днів 3,9 млн євро для військової допомоги Україні.

Такі дані оприлюднили на сайті ініціативи "Боєприпаси для України".

Наразі кількість донорів сягнула понад 60 тисяч.

Спершу активісти планували зібрати 250 тисяч євро і приєднатися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Києва попри рішення уряду Роберта Фіцо не надавати військову допомогу нашій державі. Згодом цифра зросла до мільйона євро.

Збір коштів стартував 16 квітня. 

Кампанія є результатом об’єднаних зусиль кількох організацій та активістів із багаторічним досвідом допомоги Україні, зокрема Mier Ukrajine, Darček pre Putina, Donio та All4Ukraine.

Що відомо про чеську ініціативу

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
  • Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші. Загалом, як нещодавно повідомив Павел, уже є 20 країн.
  • Також стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
  • Попри збір коштів також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина з них може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.
  • Цього тижня стало відомо, що постачання 155-мм артилерійських снарядів за чеською ініціативою для України очікуються вже наприкінці травня.
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