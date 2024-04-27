​Словаки зібрали вже 3,9 млн євро на боєприпаси для України попри позицію уряду Фіцо

У Словаччині небайдужі громадяни зібрали за 12 днів 3,9 млн євро для військової допомоги Україні.

Такі дані оприлюднили на сайті ініціативи "Боєприпаси для України".

Наразі кількість донорів сягнула понад 60 тисяч.

Спершу активісти планували зібрати 250 тисяч євро і приєднатися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Києва попри рішення уряду Роберта Фіцо не надавати військову допомогу нашій державі. Згодом цифра зросла до мільйона євро.

Збір коштів стартував 16 квітня.

Кампанія є результатом об’єднаних зусиль кількох організацій та активістів із багаторічним досвідом допомоги Україні, зокрема Mier Ukrajine, Darček pre Putina, Donio та All4Ukraine.

Що відомо про чеську ініціативу