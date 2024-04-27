На місці колишнього аеропорту у Греції знайшли понад 300 бомб

Вибухівка часів Другої світової війни пролежала 80 років на глибині двох метрів.

У Греції під час будівництва на місці колишнього комплексу аеропорту Еллініко було знайдено схованку з бомбами німецького виробництва часів Другої світової війни. Загалом з глибини двох метрів дістали 314 вибухових снарядів.

Як пише грецьке видання Ekathimerini, бомби лежали на тому місці, де раніше розміщувалися суспільний клуб, дитячі садки і спортивні об'єкти, зведені до Олімпійських ігор 2004 року в Афінах.

Мер округу Еллініко-Аргіруполі висловив здивування, як колись аеропорт з численними об'єктами цивільної авіації міг працювати на такому мінному полі.

Група з розмінування грецької армії провела знешкодження вибухівки.