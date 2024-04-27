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Літак компанії Finnair не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії

Літак прямував з Гельсінкі до Тарту.

Літак компанії Finnair не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії
Літак компанії Finnair не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Через те, що РФ створила перешкоди для GPS, літак компанії Finnair не зміг приземлитися в аеропорту Тарту.

Про це повідомляє ERR.

“В аеропорту Тарту немає систем, які б дозволяли приземлитися без GPS”, - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, Талліннський аеропорт вночі не був готовий до прийому рейсу.

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Через це літак, що прямував з Гельсінкі до Тарту, у ніч на п'ятницю був змушений повернутися до Гельсінкі.

  • Росія, ймовірно, заглушила супутниковий сигнал літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, коли дипломат пролітав поблизу російського Калінінграда.
  • Ще влітку минулого року повідомлялось, що Росія активізувала зусилля з блокування сигналів GPS. Це призвело до збоїв у навігації літаків. Пілоти авіакомпаній, що літають в Балтійському регіоні та Фінляндії, змушені вдаватися до альтернативних методів навігації.
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