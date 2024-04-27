Літак прямував з Гельсінкі до Тарту.

Літак компанії Finnair не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії (архівне фото)

Через те, що РФ створила перешкоди для GPS, літак компанії Finnair не зміг приземлитися в аеропорту Тарту.

Про це повідомляє ERR.

“В аеропорту Тарту немає систем, які б дозволяли приземлитися без GPS”, - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, Талліннський аеропорт вночі не був готовий до прийому рейсу.

Через це літак, що прямував з Гельсінкі до Тарту, у ніч на п'ятницю був змушений повернутися до Гельсінкі.