Літак компанії Finnair не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії

Через те, що РФ створила перешкоди для GPS, літак компанії Finnair не зміг приземлитися в аеропорту Тарту.
Про це повідомляє ERR.
“В аеропорту Тарту немає систем, які б дозволяли приземлитися без GPS”, - йдеться у повідомленні.
В свою чергу, Талліннський аеропорт вночі не був готовий до прийому рейсу.
Через це літак, що прямував з Гельсінкі до Тарту, у ніч на п'ятницю був змушений повернутися до Гельсінкі.
- Росія, ймовірно, заглушила супутниковий сигнал літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, коли дипломат пролітав поблизу російського Калінінграда.
- Ще влітку минулого року повідомлялось, що Росія активізувала зусилля з блокування сигналів GPS. Це призвело до збоїв у навігації літаків. Пілоти авіакомпаній, що літають в Балтійському регіоні та Фінляндії, змушені вдаватися до альтернативних методів навігації.