Росія "глушить" сигнали GPS, через що виникли перебої в навігації літаків у Естонії та Фінляндії

Росія активізувала зусилля з блокування сигналів GPS, і це призвело до збоїв у навігації літаків. Пілоти авіакомпаній, що літають в Балтійському регіоні та Фінляндії, змушені вдаватися до альтернативних методів навігації, пише Bloomberg.

Останніми днями сигнали GPS на більшій частині території Естонії зазнали перешкод, повідомило транспортне агентство в електронному листі. Це позначилося на повітряному русі, але наземні сигнали все ще працюють, попри перешкоди. Перешкоди, схоже, походять із Ленінградської області Росії, повідомило агентство із захисту прав споживачів Естонії в окремому електронному листі. Цей регіон оточує друге за величиною місто Росії, Санкт-Петербург, і має спільний кордон з Естонією.

Посилення перешкод сталося після того, як протягом останніх тижнів Росія кілька разів зазнавала ударів безпілотників, включно з ударом, що спричинив пожежу на нафтопереробному заводі на півдні країни, і атаку на Москву.

"Глушіння сигналів GPS є одним із можливих заходів Російської Федерації для забезпечення захисту важливих об’єктів у своїй країні", – вважають у міністерстві оборони Естонії.

Управління повітряним рухом Фінляндії повідомило в електронному листі, що літаки в країні використовують альтернативні системи та що комерційні рейси не перервано.

Нагадаємо, 30 травня Росія заявила, що група безпілотників літала над Москвою. Є незначні пошкодження багатоповерхівки. Місцева влада говорила, що значних поранень ніхто не зазнав, а також що усі БпЛА були збиті. У російському міністерстві оборони сказали, що загалом було вісім БпЛА, з них пʼять збили з "Панцир-с", але неофіційні дані росіян свідчать, що їх нібито було близько 30.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат назвав атаку безпілотних літальних апаратів по Москві російськими внутрішніми проблемами.