Російська "еліта" засмучена шансами перемогти у війні, – Bloomberg

За даними агентства, навіть ті, хто хоче активізувати боротьбу проти України, не вірять у перспективи окупантів.

Російська "еліта" все більше не вірить у перспективу перемогти Україну в війні. За словами семи співрозмовників Bloomberg, політична та бізнес-верхівка РФ нібито бажає припинення війни, хоча і не вірить, що Путін піде на це.

Протистояти Путіну ніхто не хоче, але "абсолютна віра" в його лідерство похитнулася, сказали чотири співрозмовники журналістів. Російська "еліта" хоче переговорів, ймовірно, наприкінці 2023 року, які б перетворили війну в "заморожену" і дозволили б Путіну проголосити "перемогу" та утримувати вже окуповану частину української території.

За даними журналістів, російські офіційні особи не сподіваються на будь-які значні успіхи на полі бою. Навіть ті, хто підтримує вторгнення та хоче активізувати боротьбу проти України, втратили сумніви щодо перспектив Росії у війні. Націоналісти на чолі засновником "групи Вагнера" лютують проти міністра оборони Сергія Шойгу та головнокомандувача російської армії Валерія Герасимова за військові провали, оскільки вони наполягають на повномасштабній мобілізації та воєнному стані, щоб запобігти потенційно катастрофічній поразці.

За словами чотирьох людей, більшість представників "еліти" схиляють голову й продовжують свою роботу, впевнені, що не можуть вплинути на події. П'ятеро людей заявили, що Путін не демонструє жодних ознак бажання припинити війну.

Нагадаємо, за даними Politico, в США обговорювали план на випадок замороженої війни в Україні. Варіанти, які обговорюють в адміністрації Байдена та різних установах, включають потенційне розмежування, на яке могли б погодитися Україна і окупанти, але при цьому без встановлення нових офіційних кордонів.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не погодиться на замороження війни. Він говорив, що Росія розраховує на заморожений конфлікт, але, щоб цього уникнути українські військові будуть наступати, навіть попри незакриті потреби в деякому озброєнні.