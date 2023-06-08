Через саміт НАТО Литва відновлює контроль на внутрішньому кордоні

Уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ країни щодо відновлення контролю на внутрішньому кордоні на сім днів через проведення у Вільнюсі саміту НАТО 11-12 липня.

Про це повідомила пресслужба МВС Литви.

Контроль на кордоні Литви відновлюється в пунктах пропуску, створених Держприкордонслужбою з 8:00 7 липня до 8:00 13 липня.

Під час перетину внутрішніх кордонів обов’язковою є наявність дійсного проїзного документа – паспорта громадянина або посвідчення особи.

“Відновлено перевірку пасажирів внутрішніх рейсів (між країнами Шенгенської зони) в аеропортах і регулярних внутрішніх поромах на пунктах пропуску в морських портах, а також осіб, які перетинатимуть сухопутний кордон з Польщею та Латвією. Залежно від ситуації та потенційних загроз перевірки будуть проводитись вибірково на основі аналізу ризиків у будь-який час доби”, - розповіли в міністерстві.

Допомагати литовським прикордонникам будуть митники, а також латвійські та польські прикордонники.

Крім того, литовська армія, стрільці, а також естонські та молдавські прикордонники та додаткові сили Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex будуть використовуватися для контролю зовнішнього кордону.

“З відновленням внутрішнього прикордонного контролю подорож, можливо, триватиме довше, але мандрівники не повинні зіткнутися з великими незручностями через додаткові прикордонні процедури”, – запевнили в МВС Литви.

Нагадаємо, представники парламентів країн НАТО закликали визначити чіткий шлях для вступу України до Альянсу на саміті у Вільнюсі. Також вони закликали забезпечити чіткі та міцні безпекові гарантії для України до її вступу в Альянс.