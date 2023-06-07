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Україна готова до контрнаступу, але війна - це надовго, - генерал армії США Міллі

Навчання та озброєння від союзників підготували Україну до контратаки.

Україна готова до контрнаступу, але війна - це надовго, - генерал армії США Міллі
Марк Міллі
Фото: ЕРА/UPG

Збройні сили України готові до контрнаступу, але війна проти російських загарбників затягнеться надовго.

Про це заявив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв'ю агентству Associated Press.

"На окупованих Росією українських територіях є певна активність, і бої трохи активізувалися", - сказав він.

Міллі вважає, що захисники України готові до контрнаступу.

"За нашими оцінками, українська армія добре готова до будь-чого, що робитиме - вони самі обирають, контратакувати чи оборонятися. Вони добре підготовлені", - наголосив він.

Міллі також зазначив, що у будь-якій великій війні будуть дні активності та затишшя.

"Як під час битви за Нормандію та будь-якої іншої великої битви, війна - це поступки та здобутки. Будуть дні, коли ми будемо бачити багато активності, і будуть дні, коли її буде дуже мало. Будуть наступальні дії та оборонні. Тож це буде бій уперед і назад протягом значного періоду часу", - вважає генерал.

Він також наголосив, що навчання та озброєння від союзників підготували Україну до контрнаступу.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на деяких напрямках фронту Збройні сили переходять до наступальних дій.

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