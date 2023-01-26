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Залужний поспілкувався із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі

Серед іншого, під час розмови сторони обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні. 

Залужний поспілкувався із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі
Фото: Валерій Залужний

Валерій Залужний та генерал Марк Міллі, голова об’єднаного комітету начальників штабів США, провели телефонну розмову.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Підтримую сталий діалог з генералом Марком Міллі, Головою об’єднаного комітету начальників штабів США”, - написав він.

Під час цієї розмови сторони обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні. Також у розмові йшлось про взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння. 

Залужний подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство, і запевнив, що ми налаштовані тільки на перемогу. 

Нагадаємо, танки Abrams для України будуть придбані через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії. Це означає, що техніка буде придбана у виробника, а не взята зі складів Пентагона.

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