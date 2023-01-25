Головне за день. Середа, 25 січня

Танки для України, відбиті атаки противника, ворожі обстріли Запоріжжя, Херсонщини та Донечични, санкції проти діячів УПЦ (МП). Яким запам’ятається 336-й день повномасштабної війни.

Європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів, США оснащують ще один. Німецькі танки можуть бути поставлені до кінця березня, повідомляє Der Spiegel.

“Поставкою 14 основних бойових танків Leopard 2 Німеччина розширює військову підтримку України. Це частина більшого пакету: європейські країни хочуть зробити два батальйони, кожен з яких має 40 основних бойових танків Leopard, якомога швидше”, - повідомили у федеральному уряді у середу вранці.

Зазначається, що цей крок відбувається в координації з міжнародними партнерами. США планують оснастити ще один батальйон основними бойовими танками моделі Abrams.

Підготовка українських екіпажів у Німеччині має розпочатися якнайшвидше. Окрім навчання, пакет також включає логістику, боєприпаси та обслуговування систем. Крім того, Німеччина надасть відповідні дозволи на передачу країнам, які також хочуть поставити Україні танки Leopard 2.

Відповідно, перший батальйон сформують німці, фіни, іспанці та голландці з танків Leopard 2A6. Другий батальйон типу 2A4 Leopards збирають поляки та норвежці. Третій батальйон прибуде зі США.

Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.

Про це на брифінгу у середу, 25 січня, заявив президент США Джозеф Байден. "Сьогодні я оголошую, що США надають 31 танк Abrams Україні, тому що це підтримає можливість України захистити свою територію та досягнути стратегічних цілей, – сказав президент США. – Танки Abrams є найпотужнішими танками у світі. Вони також надзвичайно складні в експлуатації та обслуговуванні, тому ми також надаємо Україні частини та обладнання, необхідні для ефективної підтримки цих танків на полі бою".

На брифінгу Байдена були також присутні державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

"Ми починаємо навчання українських військових якомога швидше. Для того, щоб поставити ці танки на поля, потрібен час. Ми маємо за цей час переконатись, що українці повністю готові до своєї оборони", – сказав Байден.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 9 районів зосередження живої сили і три склади боєприпасів росіян.

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Крім того, Сили оборони знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та два БпЛА типу “Орлан-10”.

Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку і зазнають великих втрат. На Лиманському та Авдіївському українські бійці відбили всі атаки окупантів, на решті напрямків вороги обороняються. За добу росіяни завдали 21 авіаційного та 5 ракетних ударів. Також здійснили 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 25 січня – в новині.

Сили оборони України повністю відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Про це повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Оборонці Соледара створили справжній подвиг, не зважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезних втрат в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах", – заявив Череватий.

Він додав, що оборонці своє основне завдання виконали: не дали системно прорвати лінію фронту на Донецькому напрямку та увійти в тил, а потім рухатися на оперативний простір.

За словами речника, ні оточення, ні взяття українців у полон не було.

25 січня російська армія атакувала Берислав Херсонської області.

Снаряди влучили в продуктовий магазин. Загинули двоє людей. Російські снаряди також влучили в заклад освіти та житлові будинки, повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов.

Троє поранених місцевих жителів у лікарні.

Російські окупанти вдарили вдень 25 січня по Запоріжжю.

За словами секретаря міської ради Анатолія Куртєва, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста було зруйновано приватний будинок. Загинула жінка. Пошкоджено і сусідні будинки.

За інформацією Офісу Генпрокурора, слідство встановило, що 25 січня о 16:15 російські військові випустили по Запоріжжю високоточну авіаційну ракету класу "повітря-поверхня".

Одна людина загинула, четверо отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Торецька і Бахмутського району.

Президент Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти діячів УПЦ (МП), затвердженим Радою національної безпеки і оборони у грудні.

Відповідний указ опублікований на сайті президента. До цього санкційного списку потрапили 10 осіб, зокрема колишній народний депутат, клірик Вадим Новінський і настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь). Решта осіб – це кримські духівники, що після початку окупації фактично перейшли на бік загарбника, а також втікачі – митрополит Іванов та єпископ Маслєнніков, які після початку повномасштабного вторгнення присягнули на вірність РПЦ.

Перелік підсанкційних осіб – у новині.

Папа Римський Франциск вперше зустрівся з делегацією Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій.

У середу, 25 січня, перед загальною аудієнцією, що відбулася в залі Павла VI, у розташованому поруч салоні для зустрічей Папа Франциск прийняв делегацію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка цими днями здійснює робочий візит до Апостольської Столиці. Він вручив заздалегідь приготовану промову у письмовій формі, поділившись кількома словами, сказаними експромтом, вибачившись за те, що ця зустріч буде короткою, бо він мусить іти на загальну аудієнцію.

"Вибачте мені, я б залишився з вами увесь ранок, але ми є невільниками також і часу", – сказав Святіший Отець. Папа Франциск запевнив у своїй близькості, зазначивши, що регулярно приймає посланців Президента України, постійно перебуває в діалозі з представниками українського народу.

Детальніше – в новині.

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