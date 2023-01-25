Словаччина готова обговорити передачу Україні винищувачів МіГ-29

Розмови про передачу цих літаків тривають не перший місяць.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь хоче передати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє УНІАН.

"Літаки зараз знаходяться на одній з баз Словаччини, і наразі ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду Словаччини", - сказав Надь.

Він зазначив, що Словаччина буде враховувати не лише зацікавленість уряду України, а й позицію країн-союзників щодо цієї передачі.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року повідомлялось, що Словаччина ще не відправила в Україну винищувачі МіГ-29, але готова це зробити.