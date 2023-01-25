ЗСУ не виходитимуть із Бахмута, - Генштаб

Збройні Сили України не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, питання про вихід із Бахмута поки не стоїть.

"Дивно, коли говорять про те, що ЗСУ мають звідкись вийти. Завдання всіх Сил оборони — воювати за українську територію. Тому Бахмут і стоїть", — сказав Ковальов.

Він зазначив, що ситуація у місті під контролем, українські воїни дають відсіч росіянам та утримують Бахмут.

Речник також додав, що Соледар окупанти зрівняли із землею і тому місто було залишено.

"Поки в Бахмуті є підвали та можливості тримати цю територію, бійці там залишатимуться", — резюмував він.

Нагадаємо, що українські десантники розповіли, як у районі Бахмута всього лиш декільком бійцям вдалося знищити штурмовий підрозділ російських окупантів.