Резніков обіцяє впродовж 4-5 місяців запровадити нове армійське меню

Міністр оборони Олексій Резніков пропонує запровадити у ЗСУ уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. На його думку, така система допоможе зменшити кількість зловживань.

Про це Резніков написав у Facebook.

"Я поінформував народних депутатів про угоди з постачальниками та помилки у цих документах, які були знайдені наприкінці грудня. Внаслідок чого було розпочато детальну перевірку, а самі угоди не були зареєстровані у Держказначействі. Тобто юридична процедура за ними була зупинена. Одночасно наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького", - написав Резніков.

За його словами, для уточнення окремих цінових параметрів в угодах замовлено експертизу спеціалізованого державного інституту Міністерства юстиції. Протягом цього тижня планується зареєструвати уточнені угоди у Державному казначействі.

"Система, запроваджена у 2016 році, стала певною революцією, яка дозволила покінчити у ЗСУ з радянською практикою харчування. Пам’ятаю цю радянську систему харчування ще з часів служби в армії. Зараз у системі каталогу є вибір з 409 позицій, з яких начпроди військових частин формують для бійців раціон з енергетичною цінністю 3500 калорій на добу. Це одночасно і крок вперед, і нові ризики. Адже тільки курятини у каталозі 7 найменувань, що передбачає різні ціни. Дана система в цілому працює, кількість скарг на якість харчування незначна, хіба що на відсутність деяких екзотичних фруктів. Навпаки – багато позитивних відгуків. Але це занадто велика дискреція, у якій зловмисники шукають лазівки. Ми повинні їх закрити", - пояснив міністр.

За його словами, якщо у 2021 році багатомільярдний ринок харчування військовослужбовців ЗСУ контролювала одна компанія, то у 2022 році постачальників вже було шість. На 2023 рік з 14 компаній, з якими велися перемовини, укладено контракти з 8.

"Новим завданням є створення правил, які покликані виключити можливість змов та зловживань на місцях між представниками бізнесу та начпродами військових частин. Скажімо, нещодавно ДБР викрила історію, коли представник постачальника та начпрод розкрадали продовольство. Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід", - заявив міністр.

На засіданні антикорупційного комітету ВР він озвучив зобов’язання запровадити нове меню впродовж 4-5 місяців. Це завдання визначено як пріоритетне.

Нагадаємо, в суботу 21 січня журналісти оприлюднили дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив ціноутворення і наголосив, що Міноборони купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

В НАБУ повідомили, що перевіряють інформацію про можливі зловживання. А Президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.