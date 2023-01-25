Адміністрація Байдена вирішила передати Україні 31 танк Abrams, - Bloomberg

Агентство посилається на слова двох посадовців.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила передати Україні 31 танк Abrams.

Про це повідомив у Twitter акредитований у Білому домі журналіст Bloomberg Джордан Фабіан із посиланням на двох чиновників.

За даними Bloomberg, 31 танк M1 Abrams буде передано Україні в рамках угоди на $400 млн.

О 12.00 за Вашингтоном (19:00 за Києвом) Байден виступить з спеціальним зверненням щодо допомоги Україні.

(Bloomberg) -- The Biden administration will send Ukraine 31 M1 Abrams tanks in a deal valued at $400 million, two officials familiar with the matter said.



via @ACapaccio — Jordan Fabian (@Jordanfabian) January 25, 2023

За даними ЗМІ, європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів, США оснащують ще один.

Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2. Вироблені в Німеччині танки будуть отримані зі запасів збройних сил Бундесверу.