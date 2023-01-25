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Адміністрація Байдена вирішила передати Україні 31 танк Abrams, - Bloomberg

Агентство посилається на слова двох посадовців.

Адміністрація Байдена вирішила передати Україні 31 танк Abrams, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила передати Україні 31 танк Abrams. 

Про це повідомив у Twitter акредитований у Білому домі журналіст Bloomberg Джордан Фабіан із посиланням на двох чиновників.

За даними Bloomberg, 31 танк M1 Abrams буде передано Україні в рамках угоди на $400 млн.

О 12.00 за Вашингтоном (19:00 за Києвом) Байден виступить з спеціальним зверненням щодо допомоги Україні.

За даними ЗМІ, європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів, США оснащують ще один. 

Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2. Вироблені в Німеччині танки будуть отримані зі запасів збройних сил Бундесверу.

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