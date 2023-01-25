Адміністрація Байдена вирішила передати Україні 31 танк Abrams, - Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила передати Україні 31 танк Abrams.
Про це повідомив у Twitter акредитований у Білому домі журналіст Bloomberg Джордан Фабіан із посиланням на двох чиновників.
За даними Bloomberg, 31 танк M1 Abrams буде передано Україні в рамках угоди на $400 млн.
О 12.00 за Вашингтоном (19:00 за Києвом) Байден виступить з спеціальним зверненням щодо допомоги Україні.
(Bloomberg) -- The Biden administration will send Ukraine 31 M1 Abrams tanks in a deal valued at $400 million, two officials familiar with the matter said.— Jordan Fabian (@Jordanfabian) January 25, 2023
via @ACapaccio
За даними ЗМІ, європейські країни хочуть надати Україні основні бойові танки для двох батальйонів, США оснащують ще один.
Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2. Вироблені в Німеччині танки будуть отримані зі запасів збройних сил Бундесверу.